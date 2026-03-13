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El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la rueda de prensa hoy en París. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la rueda de prensa hoy en París. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes la determinación de Francia de mantener su posición “defensiva” en la guerra en Oriente Medio y abogó por tener “sangre fría, calma y determinación”, pese al ataque con un dron de la pasada noche en el Kurdistán iraquí en el que murió un soldado francés y seis más resultaron heridos.

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