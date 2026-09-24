icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Por Agencia AFP

Estados Unidos debe decidir si quiere terminar la guerra, declaró este jueves el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, al explicar que su país no desea el conflicto, en una entrevista con la cadena Fox News.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.