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Resumen

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Un misil ATACMS de origen estadounidense siendo lanzado desde un sistema de lanzamiento múltiple M270. Esta es una de las armas muy usadas por Estados Unidos en la guerra contra Irán. (Dominio Público / Archivo).
Un misil ATACMS de origen estadounidense siendo lanzado desde un sistema de lanzamiento múltiple M270. Esta es una de las armas muy usadas por Estados Unidos en la guerra contra Irán. (Dominio Público / Archivo).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La guerra con Irán está poniendo a prueba una de las principales fortalezas de Estados Unidos: su capacidad militar para sostener una campaña de alta intensidad durante un período prolongado, en medio de una escasez de municiones confirmada el lunes en un informe del Pentágono. Ahora, con las reservas militares de la principal potencia bélica del mundo bajo presión, surge una pregunta de mayor alcance: ¿qué pasaría si EE.UU. tuviera que enfrentar dos conflictos de alta intensidad al mismo tiempo?

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