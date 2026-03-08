Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La entrada del Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán que fue atacado por Israel durante la noche del 7 de marzo de 2026. (Jaime León / EFE)
La entrada del Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán que fue atacado por Israel durante la noche del 7 de marzo de 2026. (Jaime León / EFE)
Por Agencia EFE

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió este domingo una advertencia de seguridad a la población civil en Irán y alertó de que las zonas residenciales utilizadas por el régimen iraní para operaciones militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en “objetivos militares legítimos” bajo el derecho internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.