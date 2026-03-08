El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió este domingo una advertencia de seguridad a la población civil en Irán y alertó de que las zonas residenciales utilizadas por el régimen iraní para operaciones militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en “objetivos militares legítimos” bajo el derecho internacional.

Según un comunicado del CENTCOM, las fuerzas iraníes están utilizando ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para el lanzamiento de drones de ataque y misiles balísticos desde zonas rodeadas de civiles.

EE.UU. subrayó que, bajo el derecho internacional, los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y pueden convertirse en “objetivos militares legítimos”.

Ante esta situación, las fuerzas estadounidenses instaron a los ciudadanos iraníes a permanecer en sus hogares.

“El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas civiles al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

El mando militar estadounidense también acusó a Teherán de poner en peligro la seguridad en todo Oriente Medio mediante el ataque deliberado e indiscriminado contra infraestructuras civiles como aeropuertos, hoteles y barrios residenciales.

Finalmente, el Ejército estadounidense recalcó que, aunque toma todas las precauciones posibles para minimizar los daños colaterales, no puede garantizar la seguridad de los civiles que se encuentren cerca de instalaciones utilizadas por el régimen para fines bélicos.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como “un crimen de guerra”.

“Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a la prensa, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún “está investigando” lo ocurrido.

Trump rechazó la responsabilidad de Estados Unidos pese a que investigaciones de medios con base en imágenes satelitales, como una del New York Times, indican que “lo más probable” es que las fuerzas estadounidenses hayan atacado la escuela, donde murieron casi 180 personas, en su mayoría niñas, según la Media Luna Roja Iraní.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el CENTCOM el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

