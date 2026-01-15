El embajador de los Estados Unidos, Mike Waltz, habla durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., el 15 de enero de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El embajador de los Estados Unidos, Mike Waltz, habla durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., el 15 de enero de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Estados Unidos afirma en la ONU que “todas las opciones están sobre la mesa” en Irán
Estados Unidos afirma en la ONU que “todas las opciones están sobre la mesa” en Irán

Estados Unidos afirma en la ONU que “todas las opciones están sobre la mesa” en Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, , afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que “todas las opciones están sobre la mesa” para “detener la masacre” en las protestas antigubernamentales en , en las que han muerto más de 3.000 personas, según cifras de organizaciones.

El presidente (Donald) Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería entenderlo mejor que los líderes del régimen iraní”, aseveró Waltz en una sesión del Consejo convocada por Estados Unidos.

El estadounidense aseguró además que, aunque Irán afirma que está dispuesto a dialogar, “sus acciones demuestran lo contrario”, y lo acusó de ser un régimen que gobierna mediante la represión, la violencia y la intimidación y que ha “desestabilizado” a Oriente Medio durante décadas.

Ya es suficiente. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo iraní y poner fin al abandono y la opresión que sufre el país a manos de su régimen”, expresó.

Irán cumple este jueves 19 días de protestas impulsadas por el deterioro de la economía que han causado un número de muertos aún incierto pero que organizaciones como IHRNGO sitúan en 3.428, con miles de heridos.

En este contexto, Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados, y esta semana indicó que “la ayuda estaba en camino” en relación a las movilizaciones. La ONU se ha opuesto a la intervención militar en Irán.

Waltz reiteró durante su discurso que el presidente Trump apoya “al valiente pueblo de Irán” y subrayó que el “régimen será responsabilizado” por “la miseria económica del pueblo iraní y la represión de su libertad”.

Insistió además en que Irán representa “una amenaza para la paz y la seguridad” y lo acusó de pedir “la muerte para Estados Unidos y la aniquilación de Israel mientras sus propios ciudadanos no pueden permitirse” productos básicos como alimentos, agua potable o medicinas.

Y destacó que el país persa ha sido “el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo” y un “violador sistemático de los derechos humanos”.

