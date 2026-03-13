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Fotografía de archivo del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth. Foto: EFE/Chris Kleponis/Pool
Fotografía de archivo del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth. Foto: EFE/Chris Kleponis/Pool
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado” tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

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