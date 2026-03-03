Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El almirante Brad Cooper, del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el 3 de marzo de 2026. (@CENTCOM / EFE)
El almirante Brad Cooper, del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el 3 de marzo de 2026. (@CENTCOM / EFE)
/ @CENTCOM
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como centenares de misiles balísticos, durante los operativos realizados esta semana posterior a la misión Furia Épica ejecutada el pasado fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.