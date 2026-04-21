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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de abril de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de abril de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó este martes la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen.

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