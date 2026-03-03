Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Skopje, el 22 de agosto de 2022. (Robert ATANASOVSKI / AFP)
Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Skopje, el 22 de agosto de 2022. (Robert ATANASOVSKI / AFP)
/ ROBERT ATANASOVSKI
Por Agencia EFE

Estados Unidos informó este martes que atacó más de 1.700 objetivos en las primeras 72 horas del conflicto en Irán y agregó que está empleando sus poderosos bombarderos B-52 contra la república islámica.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.