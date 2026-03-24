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Paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos, adscritos al 2.º Batallón del 504.º Regimiento de Infantería Paracaidista, 1.ª Brigada de Combate, 82.ª División Aerotransportada, se despliegan desde el aeródromo militar de Pope, en Carolina del Norte. Foto: Ejército de Estados Unidos/Archivo
Paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos, adscritos al 2.º Batallón del 504.º Regimiento de Infantería Paracaidista, 1.ª Brigada de Combate, 82.ª División Aerotransportada, se despliegan desde el aeródromo militar de Pope, en Carolina del Norte. Foto: Ejército de Estados Unidos/Archivo
Por Agencia EFE

Estados Unidos se dispone a enviar a Oriente Medio a la 82ª División Aerotransportada de infantería, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue en territorio iraní, según informan diversos medios locales.

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