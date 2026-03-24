Estados Unidos se dispone a enviar a Oriente Medio a la 82ª División Aerotransportada de infantería, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue en territorio iraní, según informan diversos medios locales.

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal Fox News, Jennifer Griffin, aseguró en la red social X que el comandante de la 82 Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, ha recibido la orden de desplegarse en Oriente Medio, “mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad” de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres.

El rotativo The New York Times ya adelantó el lunes que Washington sopesaba enviar a esta división a la región.

Por su parte, The Wall Street Journal, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos, afirma que el Pentágono está planeando que 3.000 efectivos de “la 82” (una de las unidades de élite del Ejército estadounidense) se desplacen a Oriente Medio para dar apoyo a los ataques que EE.UU. lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.

Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, o otros puntos del territorio iraní para realizar distintas misiones, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos.

Imagen de archivo de miembros de la 82ª aerotransportada de EE.UU. Foto: Captura de video/AFP

Una encuesta de Reuters e Ipsos de la semana pasada muestra que el 55 % de estadounidenses está en contra de un despliegue de tropas en Irán, mientras que un 34 % apoyaría solo el envío de un pequeño operativo, con solo un 7 % a favor de un gran contingente sobre el terreno.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quita parte del crudo que se exporta en el mundo, tras haber mantenido conversaciones “productivas” con Teherán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y que Washington haya tratado de ponerse en contacto con Teherán.

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