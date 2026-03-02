Resumen

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, el 2 de marzo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto “interminable”.

