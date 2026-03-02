El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto “interminable”.

Hegseth indicó que la operación ‘Furia Épica’, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, es la “más letal, más compleja y más precisa de la historia”.

“Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso”, agregó el jefe del Pentágono en rueda de prensa.

Insistió en que los ataques son realizados “con precisión, de forma abrumadora”, y agregó que a medida que avanza el conflicto, las capacidades de EE.UU. “se fortalecen y las de Irán se debilitan”.

“Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas”, advirtió Hegseth, quien reiteró que Trump y su Gabinete “se desvivieron” por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba largas para “ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles”.

“Esto no es Irak. Esto no es interminable. (...) Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares”, dijo Hegseth.

En la misma rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán “llevarán algo de tiempo” para alcanzar los objetivos, requerirán “trabajo penoso” y esperan nuevas bajas entre sus tropas.

Estados Unidos confirmó este lunes que un cuarto militar murió a causa de las heridas recibidas durante los “ataques iniciales” de la operación ‘Furia Épica’, lanzada para acabar con el régimen iraní.