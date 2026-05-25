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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 22 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 22 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que las negociaciones de paz con Iránavanzan favorablemente”, después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

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