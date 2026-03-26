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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un sistema Patriot durante una visita a un área de entrenamiento militar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, noreste de Alemania, el 11 de junio de 2024. (Foto de Jens Büttner / AFP).
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un sistema Patriot durante una visita a un área de entrenamiento militar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, noreste de Alemania, el 11 de junio de 2024. (Foto de Jens Büttner / AFP).
/ JENS BUTTNER
Por Agencia EFE

El Pentágono está evaluando la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Oriente Medio ya que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló este jueves el diario The Washington Post.

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