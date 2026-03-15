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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 23 de diciembre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 23 de diciembre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió este domingo a los aliados internacionales de su país que ayuden a escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que cumple su día 16.

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