El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió este domingo a los aliados internacionales de su país que ayuden a escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que cumple su día 16.

“Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías, y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías”, dijo en una entrevista en la cadena CNN.

El embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas apeló a otras situaciones pasadas parecidas. “Recuerda los años 80, durante la guerra de los petroleros. La última vez que Irán intentó restringir el suministro energético mundial, fuerzas francesas, británicas e incluso soviéticas escoltaron a sus petroleros que se dirigían a sus mercados”.

Tras este intento de implicar a otros países para mitigar las consecuencias económicas del conflicto, mostró la determinación de Washington de continuar la ofensiva en Oriente Medio.

“Mientras tanto, el Ejército estadounidense seguirá atacando al Ejército iraní con misiles y drones para mantener abiertos los estrechos”, sostuvo.

Estas declaraciones llegan un día después de que Trump asegurara que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jamenei, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió en su red social Truth.

Los efectos económicos de la operación en Oriente Medio se dejan sentir en todo el mundo y preocupan a expertos y analistas ante la incertidumbre sobre la duración de los ataques que podrían bloquear el flujo petrolero.

En este sentido, el Ejército israelí estima que la guerra contra Irán podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más, porque aún tiene “miles de objetivos por delante”, dijo a la CNN este domingo el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin.

Los temores a que las consecuencias se prolonguen se van cumpliendo y este domingo el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó en una entrevista en NBC que los estadounidenses podrían ver una reducción en el precio de la gasolina hasta por debajo de los tres dólares por galón para el verano.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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