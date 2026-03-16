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Esta imagen del Comando Central de Estados Unidos del 10 de marzo de 2026 muestra un buque de la armada de Irán siendo alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz. (Foto CENTCOM / / AFP).
Esta imagen del Comando Central de Estados Unidos del 10 de marzo de 2026 muestra un buque de la armada de Irán siendo alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz. (Foto CENTCOM / / AFP).
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Por Agencia EFE

Estados Unidos ha destruido a más de cien buques iraníes desde el inicio de la guerra contra la República Islámica, que ha generado tensiones por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, afirmó este lunes el Pentágono.

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