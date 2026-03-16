Estados Unidos ha destruido a más de cien buques iraníes desde el inicio de la guerra contra la República Islámica, que ha generado tensiones por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, afirmó este lunes el Pentágono.

“Mediante una combinación de capacidades aéreas, terrestres y marítimas, hemos destruido con éxito más de cien embarcaciones navales iraníes y aún no hemos terminado”, declaró en un vídeo Brad Cooper, almirante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“Estamos plenamente enfocados en desmantelar la amenaza que Irán ha representado durante décadas para el libre flujo del comercio a través del estrecho de Ormuz”, añadió.

Cooper insistió en que Estados Unidos está mermando la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho y sus alrededores.

Este anuncio se da en un contexto de crecientes tensiones por la situación en el paso marítimo -por donde circula el 20 % del petróleo mundial- tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, de que el estrecho permanecería cerrado como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a sus aliados que le ayuden a reabrir el paso hacia el golfo Pérsico, una propuesta que ha sido recibida con escepticismo.

Imagen difundida por el Ejército de Estados Unidos muestra una embarcación iraní señalada como buque minador en el estrecho de Ormuz durante operaciones militares en la zona. Foto: U.S. Central Command/X

La semana pasada Trump aseguró haber destruido casi todos los barcos mineros iraníes en Ormuz “en una sola noche” e insistió en que prácticamente toda su Armada ha desaparecido desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

El almirante del Centcom detalló este lunes que, hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 6.000 vuelos de combate.

“Las capacidades de Irán están disminuyendo, al tiempo que nuestras propias capacidades y ventajas continúan fortaleciéndose”, insistió.

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