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Un barco petrolero, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
Un barco petrolero, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
Por Agencia EFE

El Ejército estadounidense anunció este miércoles que ha inmovilizado un petrolero de Irán en el golfo de Omán como parte del las intercepciones que está implementando contra buques que se dirijan o procedan de puertos iraníes en un momento en el que el presidente, Donald Trump, ha dicho que si Irán alcanza un acuerdo con Washington dará por terminada la guerra y el bloqueo

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