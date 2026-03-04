Escuchar
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que están investigando el ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel.

