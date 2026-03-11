Escuchar
Un dron Shahed se muestra en la exposición de las capacidades aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. (IRGC / Creative Commons / Archivo).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

