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Resumen

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Militares de Estados Unidos del Comando de Defensa Aérea y Antimisiles posan junto a un sistema de defensa Patriot en Vilna, Lituania. (AP / Mindaugas Kulbis / Archivo).
Militares de Estados Unidos del Comando de Defensa Aérea y Antimisiles posan junto a un sistema de defensa Patriot en Vilna, Lituania. (AP / Mindaugas Kulbis / Archivo).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El Pentágono le ha dado un plazo de 21 días a la industria de defensa de Estados Unidos para presentar planes que permitan acelerar la producción y entrega de armas, una medida orientada a reponer rápido las reservas de municiones clave que se han reducido de forma significativa durante la guerra con Irán, iniciada el pasado 28 de febrero. La urgencia es notoria en los sistemas de defensa aérea: los inventarios de interceptores Patriot han caído al menos 65% respecto al nivel que tenían antes del conflicto, mientras que las reservas de misiles THAAD siguen al menos 38% por debajo.

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