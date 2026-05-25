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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa en la Casa Hyderabad de Nueva Delhi, el 24 de mayo de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa en la Casa Hyderabad de Nueva Delhi, el 24 de mayo de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP)
/ JULIA DEMAREE NIKHINSON
Por Agencia AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

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