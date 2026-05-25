El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia”, dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa “una propuesta bastante sólida” para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.

“Cuenta con mucho apoyo en el Golfo... todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo”.

El alto diplomático estadounidense también expresó su confianza en que Irán “entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear”.

En medio de su viaje a India, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio anunció que Rubio viajará el martes a Armenia y se reunirá con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, en un momento en que este país del Cáucaso, aliado histórico de Rusia, busca reforzar sus lazos con Occidente.

En febrero, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó primero Armenia y luego Azerbaiyán, mientras Washington busca consolidar el acuerdo de paz firmado bajo sus auspicios entre estos dos países del Cáucaso Sur.

Este lunes en India, Rubio aprovechó para escaparse a Agra, la ciudad del norte famosa por el Taj Mahal, joya arquitectónica y símbolo de la India ante el mundo, que visitó junto a su esposa Jeanette.

“Es una de las maravillas del mundo”, declaró Rubio sobre el Taj Mahal, emblemático mausoleo de mármol blanco construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan y obra maestra de la arquitectura indo-persa, que recorrió durante 45 minutos junto a su esposa, que suele huir de los focos.

Con 40 °C y bajo un sol abrasador, la pareja posó en el banco en el que la princesa británica Diana se sentó sola en 1992 para una foto que se hizo célebre.

Antes de esta escapada turística, Rubio mantuvo su optimismo frente a un posible acuerdo con Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, moderara las expectativas al decir el domingo que había pedido a sus negociadores que no se “apresuraran”.

“No tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo”, dijo Rubio sobre Trump.

También se refirió a Israel y dijo que tiene el derecho de defenderse contra cualquier ataque.

“Israel siempre tiene derecho a defenderse... si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder”.

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Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)

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