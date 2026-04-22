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El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes, en el estrecho de Ormuz, el 15 de abril de 2026. (Centcom / EFE)
El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes, en el estrecho de Ormuz, el 15 de abril de 2026. (Centcom / EFE)
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos negó este miércoles que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, como han reportado medios internacionales, al reportar que los marinos estadounidenses han impedido el paso de 29 navíos en total.

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