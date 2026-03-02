Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un miembro de la diáspora iraní ondea una bandera nacional estadounidense mientras participa en una manifestación frente a la Embajada de Irán en Tbilisi, el 28 de febrero de 2026. (Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
/ GIORGI ARJEVANIDZE
Por Agencia EFE

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

