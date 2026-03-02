El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda “salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Qatar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a intervenir a la policía.

Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada estadounidense en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país “ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles” ya que la situación de seguridad “es inestable e impredecible”.

“Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más”, añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Los ataques iniciados el sábado por EE.UU. e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otras figuras de la cúpula de la república islámica y el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho hoy que la operación podría durar más de cinco semanas.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

