Estados Unidos puede “neutralizar” cuando quiera la isla iraní de Jark, en el estrecho de Ormuz, afirmó la Casa Blanca el viernes, tras reportes de que el gobierno de Donald Trump estaba considerando planes para ocupar o bloquear ese importante centro petrolero.

Al ser consultada sobre el informe del sitio web Axios, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca Anna Kelly declaró a la AFP: “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden neutralizar la isla de Jark en cualquier momento si el presidente da la orden”.

Desde esta isla, situada a unos treinta kilómetros de las costas iraníes, parten aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán.

El medio Axios informó que Trump estaba sopesando una operación contra Jark para presionar a la República Islámica a reabrir el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima que Teherán ha bloqueado de facto.

En simultáneo, Estados Unidos está desplegando más infantes de marina en Oriente Medio —según informaron medios estadounidenses—, lo que podría ser una señal de una inminente operación terrestre, a tres semanas del inicio de la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Gracias a un detallado proceso de planificación, toda la administración está —y ha estado— preparada para cualquier acción potencial que pudiera emprender el régimen terrorista iraní”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

“El presidente Trump sabía perfectamente que Irán intentaría obstaculizar la libertad de navegación y el libre flujo de energía, y ya ha tomado medidas para destruir más de 40 buques minadores”, añadió.

El bloqueo iraní ha paralizado el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz, contribuyendo al repunte de los precios mundiales del petróleo desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Trump afirmó que Estados Unidos había “aniquilado por completo” todos los objetivos militares en Jark mediante ataques realizados este viernes, y amenazó con atacar la infraestructura de la isla si Irán sigue bloqueando el estrecho.

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