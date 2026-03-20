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Resumen

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Isla de Jark, imagen satelital. Foto: AFP/ESA
Isla de Jark, imagen satelital. Foto: AFP/ESA
Por Agencia AFP

Estados Unidos puede “neutralizar” cuando quiera la isla iraní de Jark, en el estrecho de Ormuz, afirmó la Casa Blanca el viernes, tras reportes de que el gobierno de Donald Trump estaba considerando planes para ocupar o bloquear ese importante centro petrolero.

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