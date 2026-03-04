Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Washington, DC, EE.UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Washington, DC, EE.UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la república islámica podría durar hasta ocho semanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.