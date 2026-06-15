El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confío el lunes en que Irán renunciará a imponer un peaje en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo, tras el anuncio de Donald Trump de que el paso deberá reabrirse totalmente el viernes.

Según el mandatario estadounidense, el estrecho “ya está parcialmente abierto”.

Trump hizo la declaración junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre del G7 que se celebra en Evian, en los Alpes franceses, al día siguiente del anunciado acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Por su parte, Vance afirmó en el canal CNBC que Estados Unidos espera que Irán no aplique un peaje durante los 60 días de negociaciones que deben inciarse pronto.

“Esperamos que el estrecho se vuelva a abrir sin peaje a largo plazo, y eso es el tipo de cuestión que abordaremos en estas negociaciones técnicas”, sostuvo.

No obstante, la diplomacia iraní ha mencionado “tasas” de servicio marítimo.

El vicepresidente estadounidense tiene previsto viajar el viernes a Suiza para una ceremonia de firma oficial del acuerdo.

El convenio ya ha sido suscrito a distancia y de manera electrónica por Trump, JD Vance, y por el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunció el lunes un alto responsable estadounidense.

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves 11 de junio que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos. (AFP)

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