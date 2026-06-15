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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronunció un discurso en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, Colorado, el 28 de mayo de 2026. (Matt Rourke / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronunció un discurso en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, Colorado, el 28 de mayo de 2026. (Matt Rourke / POOL / AFP)
/ MATT ROURKE
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confío el lunes en que Irán renunciará a imponer un peaje en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo, tras el anuncio de Donald Trump de que el paso deberá reabrirse totalmente el viernes.

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