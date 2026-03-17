Un grave incendio en la lavandería principal del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford mantuvo a la tripulación combatiendo las llamas durante más de 30 horas la semana pasada, según revelaron marineros y oficiales militares en una investigación publicada esta martes por el New York Times.

Pese a que el Comando Central (CENTCOM) minimizó los daños al asegurar que el portaaviones sigue “totalmente operativo” y que solo hubo dos heridos leves, testimonios internos aseguraron al diario que decenas de militares sufrieron inhalación de humo.

Además, el fuego destruyó los dormitorios de más de 600 tripulantes, quienes se han visto obligados a dormir en suelos y mesas desde entonces, agrega el periódico.

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/Alyssa Joy/Marina de EE.UU.

El pasado 24 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó al buque desplazarse al Caribe para reforzar la campaña de presión contra el líder venezolano Nicolás Maduro.

Desde allí, el portaaviones fue enviado de urgencia a Oriente Medio tras el estallido de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, conflicto que entra ya en su tercera semana.

El despliegue más largo de la era post-Vietnam

De mantenerse en el mar hasta mediados de abril, el Ford batirá el récord del despliegue más largo de la era post-Vietnam (294 días), superando la marca establecida por el USS Abraham Lincoln en 2020.

No obstante, según el rotativo, la tripulación ya ha sido advertida de que la misión podría extenderse hasta mayo, lo que supondría un año entero en el mar, el doble de un despliegue convencional.

“Los barcos también se cansan y sufren durante los despliegues largos”, señaló al diario el contraalmirante retirado John Kirby, ex portavoz del Pentágono, que anotó que no se puede “operar un buque tanto tiempo y con tanta intensidad esperando que la tripulación rinda al máximo de su capacidad”.