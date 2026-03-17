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El portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 26 de febrero de 2026. (Foto de Costas METAXAKIS / AFP).
El portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 26 de febrero de 2026. (Foto de Costas METAXAKIS / AFP).
/ COSTAS METAXAKIS
Por Agencia EFE

Un grave incendio en la lavandería principal del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford mantuvo a la tripulación combatiendo las llamas durante más de 30 horas la semana pasada, según revelaron marineros y oficiales militares en una investigación publicada esta martes por el New York Times.

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