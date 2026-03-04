Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lanzamiento del misil PrSM. Foto: US Army/Archivo
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, en la guerra contra Irán, reveló este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

