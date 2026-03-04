Escuchar
Fotografía de archivo de soldados integrantes de tropas estadounidenses. Foto: EFE/Chung Sung-Jun/Pool
Por Agencia EFE

La Casa Blanca no descartó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a ordenar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque dijo que “de momento” esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la república islámica.

