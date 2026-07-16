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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso sobre la labor del gobierno para combatir el fraude, el 8 de julio de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso sobre la labor del gobierno para combatir el fraude, el 8 de julio de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
/ MARK SCHIEFELBEIN
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró en el popular pódcast conservador ‘Joe Rogan Experience’ que parte del Gobierno israelí ha intentado impedir un acuerdo con Irán porque “querían continuar con la campaña militar indefinidamente”.

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