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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, minimizó este jueves la magnitud del conflicto con Irán al asegurar que él no lo calificaría como “una guerra”, al cumplirse más de seis meses del inicio de las hostilidades.

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