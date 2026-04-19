El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participará en la segunda ronda de conversaciones de paz con Irán en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó este domingo a EFE la Casa Blanca.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance viajará a Pakistán acompañado por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Witkoff y Kushner habían liderado las conversaciones con Teherán antes del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y participaron la semana pasada junto a Vance en una larga reunión en la capital pakistaní donde no se logró alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Trump anunció hoy en su red, Truth Social, que sus “representantes van a Islamabad”, donde estarán “mañana por la noche para negociar” con Teherán. En su mensaje acusó a la República Islámica de violar el actual alto el fuego y amenazó con más ataques si no aceptan un acuerdo.

Esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad se celebrará horas antes de que termine el plazo del actual cese, supeditado a la reapertura del estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías que permanece en el centro de las tensiones durante esta tregua.

Teherán interrumpió el tráfico por la vía, donde pasaba el 20 % del petróleo mundial, como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, lo cual ha tenido impactos negativos en las economías mundiales y los mercados.

Trump, por su parte, ordenó un bloqueo naval a los puertos iraníes tras no lograr que el Gobierno iraní desbloqueara el acceso libre al estrecho.

“Si no se cierra el acuerdo, el acuerdo que hemos negociado, voy a destruir sus puentes y sus centrales eléctricas”, reiteró este domingo a Fox News. “Si no firman este documento, todo el país será arrasado”, advirtió.

Según el mandatario, que una vez amenazó con aniquilar “toda una civilización” si Irán no reabría el estrecho de Ormuz, EE.UU. se está “preparando para golpearlos (a Irán) con más dureza de la que jamás haya recibido ningún otro país”, porque no puede permitir “que obtengan un arma nuclear”.

Al mismo tiempo, añadió que Teherán ya ha “aceptado gran parte” del acuerdo propuesto por Washington, sin ofrecer más detalles al respecto.

No obstante, según la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, Irán no prevé por el momento enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones en Pakistán mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes.

Ante la previsión de que se reanuden las conversaciones, las autoridades de Islamabad impusieron este domingo un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, que incluye el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo.

El mandatario estadounidense adelantó el viernes que podría no prorrogar el actual alto el fuego cuando expire el plazo el miércoles si no se alcanza un acuerdo. Antes había dicho que esperaba llegar a un acuerdo con Irán en “uno o dos días”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

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