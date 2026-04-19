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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center, en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center, en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participará en la segunda ronda de conversaciones de paz con Irán en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó este domingo a EFE la Casa Blanca.

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