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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Capitolio en Washington, DC, el 17 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Capitolio en Washington, DC, el 17 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de “débil en seguridad” a Joe Kent, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense en desacuerdo con la guerra contra Irán.

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