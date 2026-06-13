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El primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Oli SCARFF / Kent NISHIMURA / AFP)
El primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Oli SCARFF / Kent NISHIMURA / AFP)
Por Agencia EFE

El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, para expresarle su apoyo y ofrecer la contribución del Reino Unidopara implementar un acuerdo de paz y trabajar con los socios internacionales en asegurar su éxito”.

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