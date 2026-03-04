La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que “en las últimas horas” España ha “acordado cooperar con el ejército estadounidense” después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial contra Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

“Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense”, dijo Leavitt en rueda de prensa.

“Sé que el Ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan ansiada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa”, añadió la portavoz.

Leavitt se pronunció de esta manera al ser preguntada acerca de si el hecho de que España sea miembro de la Unión Europea (UE) supone un obstáculo para que Washington le imponga un embargo comercial.

