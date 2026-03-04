Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. (EFE/ La Casa Blanca).
La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. (EFE/ La Casa Blanca).
Por Agencia EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que “en las últimas horas” España ha “acordado cooperar con el ejército estadounidense” después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial contra Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.