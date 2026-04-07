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Resumen

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Esta fotografía de la Armada de los Estados Unidos muestra un bombardero nuclear B-52H Stratofortress preparándose para aterrizar en un lugar no revelado el 3 de marzo de 2026, en medio de la guerra con Irán. (Foto: AFP).
Esta fotografía de la Armada de los Estados Unidos muestra un bombardero nuclear B-52H Stratofortress preparándose para aterrizar en un lugar no revelado el 3 de marzo de 2026, en medio de la guerra con Irán. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

La Casa Blanca negó este martes que Estados Unidos contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

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