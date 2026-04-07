La Casa Blanca negó este martes que Estados Unidos contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

Vance dijo en un discurso en Budapest, donde se encuentra de visita oficial, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que “hasta ahora no han decidido usar” en Irán.

“Literalmente nada de lo que @VP dijo ‘da a entender’ eso, absolutos bufones”, reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

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