Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido al buque con éxito.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.