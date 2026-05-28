Por Roger Zuzunaga Ruiz

Las recientes guerras y crisis internacionales están dejando una preocupación creciente en Estados Unidos por la acelerada disminución de sus reservas de armamento avanzado. Un informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advirtió que la intensa utilización de misiles y sistemas de defensa durante la guerra con Irán, sumada al apoyo militar sostenido a Ucrania y a otros aliados, ha generado presión sobre los arsenales estratégicos estadounidenses y podría abrir una “ventana de vulnerabilidad” para la principal potencia militar del mundo, especialmente ante China.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.