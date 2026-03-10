Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas durante un vuelo en el Air Force One, el 16 de febrero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia EFE

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, acusó este martes al presidente Donald Trump y a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de “contradecirse cada doce horas” sobre la guerra de Irán.

