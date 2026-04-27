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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, DC, Estados Unidos, el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, DC, Estados Unidos, el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este lunes el bloqueo naval que el Comando Central mantiene desde hace más de 15 días contra los puertos de Irán, en medio de incertidumbre sobre el futuro de negociaciones de paz con Teherán.

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