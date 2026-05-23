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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso en la ceremonia de inauguración de un edificio anexo en la embajada estadounidense en Nueva Delhi el 23 de mayo de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso en la ceremonia de inauguración de un edificio anexo en la embajada estadounidense en Nueva Delhi el 23 de mayo de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP)
/ JULIA DEMAREE NIKHINSON
Por Agencia AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe “una posibilidad” de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.

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