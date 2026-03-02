Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes que “los golpes más duros” del Pentágono contra Iránaún están por venir” y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.