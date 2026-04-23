Estados Unidos no excluirá a la selección de fútbol iraní del Mundial de Norteamérica 2026, dijo este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que un funcionario estadounidense propusiera reemplazar a Irán con Italia, que no logró clasificarse.

“El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo”, dijo Rubio a periodistas.

El secretario de Estado negó que Washington hubiera solicitado al equipo iraní no asistir a la mayor cita del fútbol, que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México, debido a la guerra en Oriente Medio.

“Desconozco el origen de esta información; se trata de especulaciones sobre la posibilidad de que Irán decida no participar y que Italia ocupe su lugar”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Si bien la guerra en Oriente Medio genera dudas sobre la participación de Irán, un asesor del presidente Donald Trump dijo este jueves al Financial Times que había sugerido a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a la selección asiática con Italia para el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Horas después, funcionarios italianos también descartaron esa oportunidad para los tetracampeones del mundo, que por tercera vez consecutiva no lograron clasificarse tras ser eliminados en la final de la repesca europea a manos de Bosnia y Herzegovina.

“Si los jugadores iraníes deciden no venir por voluntad propia, es porque así lo han decidido”, continuó Rubio. “Lo que no pueden hacer es traer a nuestro país a un grupo de terroristas de la Guardia Revolucionaria Islámica haciéndose pasar por periodistas y preparadores físicos”.

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A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)

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