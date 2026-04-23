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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posa frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posa frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia AFP

Estados Unidos no excluirá a la selección de fútbol iraní del Mundial de Norteamérica 2026, dijo este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que un funcionario estadounidense propusiera reemplazar a Irán con Italia, que no logró clasificarse.

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