El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) abandonar el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán quedaran estancadas, según funcionarios estadounidenses citados por el medio especializado Axios.

Entre los integrantes de la delegación estaba el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, a quien la misión estadounidense ante la ONU comunicó, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York.

La delegación partió horas después hacia Doha en un vuelo que salió a la 1:20 de la madrugada del martes.

La decisión se produjo después de que mediadores de Qatar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

Según un funcionario estadounidense citado por Axios, la delegación iraní había “sobrepasado su bienvenida” porque la Asamblea General ya había concluido.

Una segunda fuente citada por el referido medio, confirmó que Washington exigió su salida, aunque señaló que Araqchi ya tenía previsto regresar a Irán esa misma noche. Los mediadores cataríes continúan conversando con ambas partes sobre una propuesta de compromiso.

Este miércoles en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la pregunta del avance de la guerra en Oriente Medio dijo que “los haría explotar” o que “llegaría a un acuerdo” pero que el tiempo para una resolución se acerca.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido durante ocho meses afectando el tránsito, suministro y costo del petróleo y sus derivados a nivel mundial, mientras la popularidad del presidente ha alcanzado mínimos históricos en encuestas recientes.

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