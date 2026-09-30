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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una breve atención a la prensa al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una breve atención a la prensa al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
/ YUKI IWAMURA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) abandonar el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán quedaran estancadas, según funcionarios estadounidenses citados por el medio especializado Axios.

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