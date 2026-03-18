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Resumen

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El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), James Adams III, y la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, testifican durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado. (Foto de Oliver Contreras / AFP).
El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), James Adams III, y la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, testifican durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado. (Foto de Oliver Contreras / AFP).
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia AFP

La inteligencia estadounidense concluyó este miércoles que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear destruidas en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, contradiciendo así las justificaciones del presidente Donald Trump para su guerra en curso.

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