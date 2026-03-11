La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times.

Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Funcionarios de defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5.600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores.

