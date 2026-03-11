Escuchar
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en la sede del CENTCOM en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, EE.UU., el 5 de marzo de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times.

