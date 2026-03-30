Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 19 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 19 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El Pentágono rechazó este lunes que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, haya intentado invertir en importantes empresas de defensa como había adelantado el diario británico Financial Times.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.