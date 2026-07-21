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Resumen

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Capitol Hill, en Washington, DC, el 21 de julio de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Capitol Hill, en Washington, DC, el 21 de julio de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
/ ANNA MONEYMAKER
Por Agencia EFE

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró este martes en una comparecencia ante el Senado que la última estimación del Pentágono sitúa en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra con Irán, frente a los 29.000 millones calculados a principios de mayo.

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