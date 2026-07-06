Por Roger Zuzunaga Ruiz

La posibilidad de que Estados Unidos terminara protegiendo a altos negociadores de Irán frente a un supuesto plan de Israel para asesinarlos parecía impensable hace apenas unos meses. Sin embargo, un informe del diario The New York Times sostiene que funcionarios estadounidenses llegaron a temer que una operación israelí contra los principales interlocutores de Teherán hiciera naufragar las negociaciones para contener el conflicto en Medio Oriente y decidieron actuar para evitarlo.

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