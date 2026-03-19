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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 19 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 19 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo este jueves que le ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, resolver pronto la limitación al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz motivado por la guerra contra Irán y aseguró que le detalló al mandatario las limitaciones legales que pesan sobre su Gobierno para enviar el apoyo militar a la zona que ha pedido Washington.

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