El reporte de CNN, basado en testimonios de siete funcionarios estadounidenses, señala que las autoridades han identificado posibles objetivos y ubicaciones de un eventual atentado, aunque no existen indicios de que Teherán haya tomado la decisión de ejecutarlo.

Según la información, por ahora los supuestos planes responden a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia y no constituyen indicios de un ataque inminente.

Vista de la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos y el Monumento a Washington al amanecer en el National Mall de Washington, D.C., el 23 de julio de 2026. (Foto de Kent Nishimura / AFP). / KENT NISHIMURA

De acuerdo con CNN, la inteligencia estadounidense también ha detectado comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales nucleares o agentes químicos para fabricar bombas sucias dentro de Estados Unidos, aunque reconoce que los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información.

“Dada la porosidad de nuestra frontera durante la mayor parte de los últimos diez años, habría sido extremadamente fácil introducir agentes en el país” que pudieran adquirir y colocar componentes de bombas, dijo una de las fuentes de CNN que tuvo acceso a la información de inteligencia.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, manifestó que EE.UU. está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

La amenaza de Trump y la respuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump interviene durante la cena de la cumbre entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Filipinas, el 17 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Aaron Favila).

Desde Filipinas, donde está en visita oficial, Trump advirtió el martes que Irán enfrentaría una represalia sin precedentes si concreta un ataque con una bomba sucia en Washington.

El mandatario aseguró que su Gobierno se toma “muy en serio” cualquier amenaza contra la capital, aunque expresó su esperanza de que la información no se concrete. También calificó de “locos” a los dirigentes iraníes. “Si existe (tal amenaza), pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”, advirtió.

Por su parte, Irán rechazó la información de CNN y acusó a Estados Unidos e Israel de fabricar acusaciones para preparar el terreno mediático y justificar nuevos ataques contra su territorio.

Una respuesta masiva si hay ataque

Una mujer pasa junto a una imagen del difunto líder supremo de Irán, Ali Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel en un ataque militar en febrero de 2026, en Teherán el 17 de noviembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El analista internacional Roberto Heimovits considera poco probable que Irán esté preparando un atentado con una bomba sucia en Washington, aunque no descarta que algún sector de la dirigencia iraní contemple esa posibilidad.

Heimovits explica a El Comercio que un ataque de esas características podría provocar centenares o incluso miles de muertos, desencadenar una represalia masiva de Estados Unidos con apoyo bipartidista y, en un escenario extremo, abrir la puerta al uso de armas nucleares tácticas contra objetivos iraníes.

Refiere que una bomba sucia no necesariamente podría dirigirse de manera precisa contra funcionarios del Gobierno de Trump. Si fuera colocada en una zona densamente poblada de Washington, sus efectos podrían extenderse a la población civil y ocasionar un número muy elevado de víctimas.

“Estamos hablando de lo que se llama un evento de baja probabilidad, pero de muy alto riesgo”, señala Heimovits al evaluar la posibilidad de que Teherán recurra a un dispositivo radiológico en territorio estadounidense. Insiste en que un atentado de esa naturaleza no solo tendría consecuencias humanas devastadoras, sino que podría generar una escalada militar de consecuencias imprevisibles.

Uno de los escenarios más graves es que un atentado radiológico con un elevado número de víctimas puede llevar a Estados Unidos a considerar el empleo de armas nucleares tácticas contra Irán.

“No sé si una respuesta nuclear, pero si la cantidad de muertos que ocasione es muy grande, podría llevar al uso de una bomba nuclear táctica”, sostiene.

“Si Irán usa armas no convencionales, y una bomba radiológica, o sucia, es no convencional, le podría dar a Estados Unidos el pretexto para usar armas nucleares que sí podrían dañar o destruir la infraestructura nuclear de Irán”, advierte.

Un avión de combate furtivos F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vuela en el espacio aéreo del Oriente Medio. (Centcom / X).

Heimovits menciona como posibles objetivos la isla de Kharg, instalaciones estratégicas iraníes o incluso complejos vinculados al programa nuclear de ese país.

Explica que las instalaciones subterráneas de Irán, como Fordow y la montaña Pickaxe, representan un desafío para las armas convencionales estadounidenses, que no pueden destruirlas.

“Sería bien contraproducente para Irán”, afirma. Por esa razón, considera que la posibilidad de que Teherán decida utilizar una bomba radiológica sigue siendo poco probable.

Heimovits identifica dos factores que podrían llevar a sectores de la dirigencia iraní a asumir un riesgo de esa naturaleza.

El primero sería una eventual percepción de debilidad del presidente Trump. Según el analista, algunos dirigentes iraníes podrían interpretar los cambios de posición del mandatario estadounidense durante la guerra como señales de indecisión y concluir que Washington no respondería con la contundencia esperada.

“Los iraníes piensan que el presidente Trump, como ha dado muchas marchas atrás en el curso de la guerra, es un gobernante sin decisión, incluso pusilánime, y que no va a reaccionar”, explica. Aclara que esa percepción podría corresponder solo a una parte de la dirigencia iraní, que atraviesa divisiones internas.

El segundo factor sería el impacto económico del bloqueo estadounidense.

“Este bloqueo de Estados Unidos a Irán (...) en verdad está estrangulando la economía iraní. Están desesperados y podrían estar contemplando por eso usar las armas radiológicas”, indica.

Por ello, el analista resume su evaluación con una advertencia: “Es poco probable, no imposible”.

Consultado sobre la respuesta de Teherán, que rechazó las informaciones de CNN y denunció una campaña mediática para justificar nuevos ataques contra su territorio, Heimovits considera poco convincente la hipótesis de que se trate de una operación de falsa bandera coordinada por Washington.

El analista llama la atención sobre el hecho de que la investigación de CNN se apoya, según la cadena, en testimonios de siete funcionarios estadounidenses familiarizados con la información de inteligencia.

“Pensar que las siete fuentes están todas coordinadas para hacer esta operación de falsa bandera no es tan creíble”, señala.

Irán amplía su estrategia de guerra híbrida

Agentes de seguridad de Irán pasan junto a una valla publicitaria que reza: "Mataremos a Trump", en referencia al presidente estadounidense, en la plaza Enghelab de Teherán, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP) / ATTA KENARE

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, Irán está ampliando sus opciones de confrontación con Estados Unidos mediante una estrategia que va más allá del enfrentamiento militar convencional, e indica que la alerta sobre un eventual uso de una bomba sucia en Washington debe analizarse dentro de las tácticas de guerra híbrida y multidominio que emplea Teherán.

Según el especialista, esta estrategia no se limita al campo de batalla, sino que incorpora herramientas como la propaganda, la desinformación y las operaciones psicológicas.

Gómez de la Torre recuerda que las armas de destrucción masiva no comprenden únicamente las nucleares, sino también las químicas y bacteriológicas. En ese grupo de amenazas sitúa la posibilidad de utilizar una bomba sucia, un artefacto que combina explosivos convencionales con material radiactivo para provocar contaminación.

Advierte que dentro de Estados Unidos existen diferencias entre las agencias de inteligencia a la hora de evaluar dos aspectos fundamentales: la capacidad real de Irán para ejecutar una operación de estas características y la voluntad política de llevarla a cabo.

Se trata de dos variables distintas que deben coincidir para que una amenaza se convierta en una operación concreta. Gómez de la Torre subraya que, hasta el momento, no existen indicios de un ataque inminente y recuerda que el propio Trump ha señalado que las autoridades estadounidenses están investigando la información.

Gómez de la Torre también llama la atención sobre el momento en que se conocieron estas informaciones, en medio de una aparente pausa en las operaciones militares de gran envergadura de Estados Unidos contra Irán.

Dice que la difusión de este tipo de alertas debe analizarse con cautela, debido al papel que desempeñan la propaganda, la guerra psicológica y la desinformación en los conflictos contemporáneos.

“Es muy sospechoso que comiencen a salir ese tipo de informaciones cuando se ralentiza la ofensiva de Estados Unidos en Irán. Obedecen más bien a una guerra de la información”, considera.

“Yo veo lejana esa posibilidad de ataque con bomba sucia, aunque en inteligencia nunca se puede descartar nada”, enfatiza.

¿Qué es una bomba sucia?

Una bomba sucia es un artefacto explosivo convencional que contiene material radiactivo y que, al detonar, dispersa esas sustancias en el ambiente para contaminar una zona determinada.

A diferencia de una bomba nuclear, no provoca una reacción atómica ni una explosión de gran potencia, pero puede contaminar calles, edificios e instalaciones, obligar a evacuar zonas urbanas y generar alarma entre la población. Termina alterando el funcionamiento de una ciudad.

Si una bomba sucia detona en Washington, por ejemplo, podría provocar contaminación en amplias zonas, aunque sus principales víctimas probablemente serían quienes estuvieron cerca de la explosión.

Gómez de la Torre explica que a diferencia de un arma nuclear, este dispositivo no solo tendría un efecto físico por la dispersión de material radiactivo, sino también un impacto psicológico sobre la población y las autoridades del país atacado.

“La bomba sucia es también una bomba híbrida que integra material radiactivo y tiene un efecto contaminante, que no solamente tiene un efecto estrictamente bélico, sino también psicológico”, señala.

Aunque no existen antecedentes de un atentado consumado con este tipo de arma, uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1995, cuando rebeldes chechenos colocaron un artefacto con cesio-137 en un parque de Moscú y amenazaron con detonarlo. Las autoridades lo localizaron antes de que pudiera explotar.

La utilización de armas no convencionales en el Medio Oriente tiene antecedentes históricos. En 1988, el régimen de Saddam Hussein perpetró el ataque químico de Halabja, en el que murieron miles de civiles kurdos.

Un año antes, Irak también había explorado el desarrollo de una bomba radiológica y realizado pruebas de un dispositivo rudimentario, aunque abandonó el programa y no existe evidencia de que lo utilizara en combate.